New bus routes from Binh Duong, Vung Tau to HCMC begin operation on November 1

The first departures are scheduled for 5:30 a.m., with the final trips of the day at 7:30 p.m. daily.
The introduction of these two bus routes aims to enhance public transport connectivity between major urban centers, helping to alleviate traffic congestion and meet the growing travel demands of residents.
Specifically, route 171 begins at Phu Chanh Bus Station in Binh Duong Ward and terminates at Saigon Bus Station in Saigon Ward. The route follows this itinerary: Phu Chanh Bus Station – Vo Nguyen Giap Street – Nguyen Van Linh Street – Vo Van Tan Street – Hung Vuong Street – Chu Van An Street – Le Duan Street – Le Loi Street – Binh Duong Administrative Center – Le Loi Street – Hung Vuong Street – Pham Ngoc Thach Street – Binh Duong Boulevard – National Highway 13 – Dinh Bo Linh Street – Dien Bien Phu Street – Nguyen Binh Khiem Street – Le Duan Street – Nam Ky Khoi Nghia Street – Ham Nghi Street – Le Lai Street – Saigon Bus Station.
The return route runs from Saigon Bus Station along Pham Ngu Lao Street – Yesin Street – Tran Hung Dao Street – Ham Nghi Street – Pasteur Street – Nguyen Thi Minh Khai Street – Hai Ba Trung Street – Dien Bien Phu Street – National Highway 13 – Binh Duong Boulevard – Pham Ngoc Thach Street – Hung Vuong Street – Le Loi Street – Binh Duong Administrative Center – Le Loi Street – Le Duan Street – Chu Van An Street – Hung Vuong Street – Vo Van Tan Street – Nguyen Van Linh Street – Vo Nguyen Giap Street – concluding at Phu Chanh Bus Station.
Route 172 departs from Vung Tau Bus Station in Vung Tau Ward and arrives at Saigon Bus Station. The outbound itinerary is as follows: Vung Tau Bus Station – Nam Ky Khoi Nghia Street – Le Hong Phong Street – Nguyen Thai Hoc Street – Nguyen An Ninh Street – 2/9 (September 2) Street – Nguyen Huu Canh Street – U-turn at Nguyen Huu Canh Roundabout – National Highway 51B – National Highway 51 – Nguyen Tat Thanh Street – Bach Dang Street – Ba Ria-Vung Tau Administrative Center – Bach Dang Street – Nguyen Tat Thanh Street – Truong Chinh Street – National Highway 51 – Ho Chi Minh City–Long Thanh – Dau Giay Expressway – Mai Chi Tho Street – Saigon River Tunnel – Vo Van Kiet Street – Ky Con Street – Nguyen Cong Tru Street – Pasteur Street – Ham Nghi Street – Le Lai Street – Saigon Bus Station.
The return route runs from Saigon Bus Station along Pham Ngu Lao Street – Yersin Street – Tran Hung Dao Street – Ham Nghi Street – Nam Ky Khoi Nghia Street – Nguyen Thai Binh Street – Ky Con Street – Vo Van Kiet Street – Saigon River Tunnel – Mai Chi Tho Street – Ho Chi Minh City–Long Thanh–Dau Giay Expressway – National Highway 51 – Truong Chinh Street – Nguyen Tat Thanh Street – Bach Dang Street – Ba Ria-Vung Tau Administrative Center – Bach Dang Street – Nguyen Tat Thanh Street – National Highway 51 – National Highway 51B – Nguyen Huu Canh Street – U-turn at Nguyen Huu Canh Roundabout – September 2 Street – Nguyen An Ninh Street – Nguyen Thai Hoc Street – Le Hong Phong Street – Nam Ky Khoi Nghia Street – concluding at Vung Tau Bus Station.