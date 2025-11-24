Railway sector extends multiple train suspensions through November 25

Six trains were taken out of service on November 24 alone.

Another six trains will be suspended on November 25, including SE8 departing from Saigon Station; SE5 from Hanoi; SE21/SE22 from Da Nang and Saigon; and SNT2/SNT1 from Saigon and Nha Trang.

Seven trains will be halted on November 26, including SE4 departing from Saigon; SE8 from Saigon; SE5 from Hanoi; SE21/SE22 from Da Nang and Saigon; SNT1 from Nha Trang; and SE48 from Nha Trang.

Three trains will be suspended on November 27, including SE4 from Saigon, and SE21/SE22 from Da Nang and Saigon.

The railway sector has also shortened several passenger routes passing through the Dieu Tri–Nha Trang section. Specifically, train SE4 departing Saigon on November 24 and 25 will terminate in Da Nang instead of running the full Saigon–Da Nang segment; SE3 departing Hanoi on November 24 and 25 will end its journey in Da Nang, skipping the Da Nang–Saigon leg.

From November 17 to date, a total of 65 passenger trains have been canceled. Rail operators have arranged road transport for 976 passengers between Tuy Hoa and Gia stations in both directions. More than 25,200 tickets have been refunded, worth roughly VND17.6 billion.

The railway sector has also canceled numerous freight orders. Many loaded wagons currently en route are expected to be offloaded for road transport to meet delivery schedules, generating additional costs amounting to tens of billions of Vietnamese dong.

By Bich Quyen – Translated by Thuy Doan