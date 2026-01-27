Health

Nipah virus: Key health recommendations and prevention measures

SGGPO

Nipah virus disease is classified as a Group A infectious disease, the most dangerous category, with fatality rate of 40–75 percent.

infographic-edit.gif
Source: The Ministry of Health- Translated by Huyen Huong

