Multimedia

Photo Gallery

Fatherland calls your name

Fatherland calls your name

SGGPO
1410bE.png
1410cE.png
1410cEX1.jpg
1410cEX2.jpg
1410cEX3.jpg
1410dE.png
Part 1 Part 2 Part 3 Part 4 Part 5
1410eE.png
1410fE.png
hinh.png
Related News
By staff writers - Translated by Thanh Tam

Tags

HCMC martyrs search campaign Le Thi Rieng Park exhumation Vietnam fallen soldiers identification DNA testing martyrs remains HCMC historic mass graves General Secretary To Lam speech Vietnam War casualties recovery identify missing soldiers Vietnam Do Thanh Cemetery Saigon Vietnam military forensic research

Other news

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao SGGP Epaper SGGP Epaper

©Copyright 2022 SGGP English edition

License number: 311/GP-BTTTT, Ministry of Information and Communications, July 8, 2015

Editor-in-Chief: Nguyen Khac Van

Deputy Editors-in-Chief: Nguyen Ngoc Anh, Pham Van Truong, Bui Thi Hong Suong, Truong Duc Nghia, Pham Thi Van Anh, Duong Van Quang, Nguyen Duc Hien, Nguyen Khac Cuong, Tran Gia Bao

Senior Managing Editors: Ngo Quang Truong, Nguyen Chien Dung, Nguyen Phuoc Binh

Office: 432-434 Nguyen Thi Minh Khai, Ban Co Ward, Ho Chi Minh City

Tel : (028) 3.9294.091

Fax : (028) 3.9294.083

Email SGGP English Edition : sggpnews@sggp.org.vn

Advertise with us:

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn