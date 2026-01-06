Party Chief attends 80th anniversary of first National Assembly election

A delegation led by Party General Secretary To Lam laid a wreath and paid tribute to President Ho Chi Minh at his mausoleum. The delegation included former Party General Secretary Nong Duc Manh; State President Luong Cuong; former State Presidents Nguyen Minh Triet and Truong Tan Sang; Prime Minister Pham Minh Chinh; National Assembly (NA) Chairman Tran Thanh Man; former National Assembly Chairwoman Nguyen Thi Kim Ngan; and Politburo member and Standing Member of the Party Central Committee's Secretariat Tran Cam Tu.