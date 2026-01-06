National

Party Chief attends 80th anniversary of first National Assembly election

SGGPO

On January 6, Party General Secretary To Lam, President Luong Cuong, PM Pham Minh Chinh, and NA Chairman Tran Thanh Man attended a ceremony marking the 80th anniversary of the first General Election to elect the Vietnam NA (January 6, 1946–2026).

election.jpg
Party General Secretary To Lam and former Party General Secretary Nong Duc Manh visit exhibition marking the 80th anniversary of the first General Election to elect the Vietnam NA (January 6, 1946–2026). (Photo: SGGP)

A delegation led by Party General Secretary To Lam laid a wreath and paid tribute to President Ho Chi Minh at his mausoleum. The delegation included former Party General Secretary Nong Duc Manh; State President Luong Cuong; former State Presidents Nguyen Minh Triet and Truong Tan Sang; Prime Minister Pham Minh Chinh; National Assembly (NA) Chairman Tran Thanh Man; former National Assembly Chairwoman Nguyen Thi Kim Ngan; and Politburo member and Standing Member of the Party Central Committee's Secretariat Tran Cam Tu.

election1.jpg
Delegates visit the exhibition. (Photo: SGGP)
election2.jpg
Former National Assembly Chairwoman Nguyen Thi Kim Ngan visits exhibition marking the 80th anniversary of the first General Election to elect the Vietnam NA (January 6, 1946–2026). (Photo: SGGP)
election3.jpg
At the exhibition marking the 80th anniversary of the first General Election to elect the Vietnam NA (January 6, 1946–2026) (Photo: SGGP)
election4.jpg
Delegates visit the exhibition. (Photo: SGGP)
election5.jpg
Party General Secretary To Lam pays a courtesy call on former Vice Chairwoman of the National Assembly Tong Thi Phong. (Photo: SGGP)
election6.jpg
The delegation led by Party General Secretary To Lam lays a wreath and pays tribute to President Ho Chi Minh at his mausoleum. (Photo: SGGP)
election7.jpg
election8.jpg
election9.jpg
The delegation lays wreaths in tribute to fallen heroes and martyrs. (Photo: SGGP)
election11.jpg
By Do Trung, Viet Chung—Translated by Kim Khanh

Tags

80th anniversary of the first General Election to elect the Vietnam NA Party General Secretary To Lam laid a wreath paid tribute to President Ho Chi Minh Vietnam National Assembly

Other news

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao SGGP Epaper SGGP Epaper

©Copyright 2022 SGGP English edition

License number: 311/GP-BTTTT, Ministry of Information and Communications, July 8, 2015

Acting Editor-in-Chief: Nguyen Khac Van

Deputy Editors-in-Chief: Nguyen Ngoc Anh, Pham Van Truong, Bui Thi Hong Suong, Truong Duc Nghia, Le Minh Tung

Senior Managing Editor: Nguyen Chien Dung

Office: 432-434 Nguyen Thi Minh Khai, Ban Co Ward, Ho Chi Minh City

Tel : (028) 39294068 - (028) 39294091

Fax : (028) 3.9294.083

Email SGGP English Edition : sggpnews@sggp.org.vn

Advertise with us:

(028) 39294068 sggponline@sggp.org.vn