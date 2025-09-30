Nine more train services suspended due to storm impacts

On September 30, the railway sector suspended trains NA1 and NA2 on the Hanoi–Nghe An route, SE9 and SE10 on the Hanoi–Ho Chi Minh City route, and SP8, SP3, SP4 and SP7 on the Lao Cai–Hanoi route.
On October 1, train SP8 on the Lao Cai–Hanoi route was also suspended.
According to Vietnam Railways, flooding along the Thi Long–Van Trai section in Thanh Hoa Province has made it unsafe for train operations.
To ensure passenger safety, buses are being arranged to transfer passengers between Thanh Hoa Station and Truong Lam Station. An estimated 1,100 passengers from trains SE9, SE10, SE3, SE4, SE19, SE2, and SE20 will be transported by road.
Earlier, on September 28 and September 29, 12 trains had already been suspended, including eight on the Hanoi–Nghe An route and four international trains on the Vietnam–China route.