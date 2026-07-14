Multimedia

Video

500-day campaign racing against time, decay to bring war veterans home

SGGPO

Military teams in HCMC are meticulously excavating Le Thi Rieng Park to recover and identify the remains of unknown soldiers who died fighting nearly sixty years ago.

Related News
By staff writers – Translated by Thanh Tam

Tags

Le Thi Rieng Park excavation HCMC mass graves Team K74 HCMC Command Vietnam war martyrs remains identifying unknown soldiers Vietnam General Nguyen Trong Nghia Military Region 7 search campaign Vietnam 500 day search campaign fallen heroes recovery HCMC Vietnam military excavation

Other news

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao SGGP Epaper SGGP Epaper

©Copyright 2022 SGGP English edition

License number: 311/GP-BTTTT, Ministry of Information and Communications, July 8, 2015

Editor-in-Chief: Nguyen Khac Van

Deputy Editors-in-Chief: Nguyen Ngoc Anh, Pham Van Truong, Bui Thi Hong Suong, Truong Duc Nghia, Pham Thi Van Anh, Duong Van Quang, Nguyen Duc Hien, Nguyen Khac Cuong, Tran Gia Bao

Senior Managing Editors: Ngo Quang Truong, Nguyen Chien Dung, Nguyen Phuoc Binh

Office: 432-434 Nguyen Thi Minh Khai, Ban Co Ward, Ho Chi Minh City

Tel : (028) 39294068 - (028) 39294091

Fax : (028) 3.9294.083

Email SGGP English Edition : sggpnews@sggp.org.vn

Advertise with us:

(028) 39294068 sggponline@sggp.org.vn