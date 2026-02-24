List of 864 candidates announced for 16th National Assembly elections

The National Election Council has officially released the list of 864 candidates running in 182 electoral units across the country to elect 500 deputies to the 16th National Assembly.
|Locality
|Electoral Units
|Candidates
|Deputies to be Elected
|Hanoi
|11
|54
|32
|Ho Chi Minh City
|13
|64
|38
|Hai Phong
|7
|33
|19
|Da Nang
|5
|24
|14
|Can Tho
|6
|30
|18
|Hue
|4
|17
|9
|An Giang
|7
|35
|21
|Bac Ninh
|6
|28
|16
|Ca Mau
|5
|23
|13
|Cao Bang
|3
|13
|7
|Dak Lak
|5
|25
|15
|Dien Bien
|3
|13
|7
|Dong Nai
|6
|30
|18
|Dong Thap
|6
|30
|18
|Gia Lai
|6
|28
|16
|Ha Tinh
|3
|15
|9
|Hung Yen
|6
|28
|16
|Khanh Hoa
|4
|20
|12
|Lai Chau
|3
|13
|7
|Lam Dong
|6
|29
|17
|Lang Son
|3
|13
|7
|Lao Cai
|4
|18
|10
|Nghe An
|6
|28
|16
|Ninh Binh
|8
|35
|19
|Phu Tho
|6
|29
|17
|Quang Ngai
|4
|19
|11
|Quang Ninh
|3
|15
|9
|Quang Tri
|4
|18
|10
|Son La
|3
|15
|9
|Tay Ninh
|5
|25
|15
|Thai Nguyen
|5
|20
|10
|Thanh Hoa
|6
|29
|17
|Tuyen Quang
|4
|18
|10
|Vinh Long
|6
|30
|18
By Minh Thu- Translated by Huyen Huong