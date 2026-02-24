National

List of 864 candidates announced for 16th National Assembly elections

SGGPO

The National Election Council has officially released the list of 864 candidates running in 182 electoral units across the country to elect 500 deputies to the 16th National Assembly.

427bcf16-c3eb-4683-bbc7-8fb5eb6799ba.png
Locality Electoral Units Candidates Deputies to be Elected
Hanoi 11 54 32
Ho Chi Minh City 13 64 38
Hai Phong 7 33 19
Da Nang 5 24 14
Can Tho 6 30 18
Hue 4 17 9
An Giang 7 35 21
Bac Ninh 6 28 16
Ca Mau 5 23 13
Cao Bang 3 13 7
Dak Lak 5 25 15
Dien Bien 3 13 7
Dong Nai 6 30 18
Dong Thap 6 30 18
Gia Lai 6 28 16
Ha Tinh 3 15 9
Hung Yen 6 28 16
Khanh Hoa 4 20 12
Lai Chau 3 13 7
Lam Dong 6 29 17
Lang Son 3 13 7
Lao Cai 4 18 10
Nghe An 6 28 16
Ninh Binh 8 35 19
Phu Tho 6 29 17
Quang Ngai 4 19 11
Quang Ninh 3 15 9
Quang Tri 4 18 10
Son La 3 15 9
Tay Ninh 5 25 15
Thai Nguyen 5 20 10
Thanh Hoa 6 29 17
Tuyen Quang 4 18 10
Vinh Long 6 30 18
By Minh Thu- Translated by Huyen Huong

Tags

list of 864 candidates National Election Council electoral units deputies to the 16th National Assembly

Other news

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao SGGP Epaper SGGP Epaper

©Copyright 2022 SGGP English edition

License number: 311/GP-BTTTT, Ministry of Information and Communications, July 8, 2015

Acting Editor-in-Chief: Nguyen Khac Van

Deputy Editors-in-Chief: Nguyen Ngoc Anh, Pham Van Truong, Bui Thi Hong Suong, Truong Duc Nghia, Le Minh Tung

Senior Managing Editor: Nguyen Chien Dung

Office: 432-434 Nguyen Thi Minh Khai, Ban Co Ward, Ho Chi Minh City

Tel : (028) 39294068 - (028) 39294091

Fax : (028) 3.9294.083

Email SGGP English Edition : sggpnews@sggp.org.vn

Advertise with us:

(028) 39294068 sggponline@sggp.org.vn