Multimedia

Video

Complete land handover accelerates Xuyen Tam Canal rehabilitation project

SGGPO

With 100 percent of the designated land successfully handed over, investors are accelerating the ambitious Xuyen Tam Canal rehabilitation project to revitalize HCMC’s environment.

By Thanh Tam, Thanh Chieu – Translated by Thanh Tam

Tags

Xuyen Tam Canal project HCMC environmental rehabilitation Vietnam urban infrastructure site clearance compensation HCMC waterway cleanup Ho Chi Minh City Vietnam public fund disbursement urban development projects Vietnam

Other news

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao SGGP Epaper SGGP Epaper

©Copyright 2022 SGGP English edition

License number: 311/GP-BTTTT, Ministry of Information and Communications, July 8, 2015

Editor-in-Chief: Nguyen Khac Van

Deputy Editors-in-Chief: Nguyen Ngoc Anh, Pham Van Truong, Bui Thi Hong Suong, Truong Duc Nghia, Pham Thi Van Anh, Duong Van Quang, Nguyen Duc Hien, Nguyen Khac Cuong, Tran Gia Bao

Senior Managing Editors: Ngo Quang Truong, Nguyen Chien Dung, Nguyen Phuoc Binh

Office: 432-434 Nguyen Thi Minh Khai, Ban Co Ward, Ho Chi Minh City

Tel : (028) 39294068 - (028) 39294091

Fax : (028) 3.9294.083

Email SGGP English Edition : sggpnews@sggp.org.vn

Advertise with us:

(028) 39294068 sggponline@sggp.org.vn