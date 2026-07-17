Complete land handover accelerates Xuyen Tam Canal rehabilitation project

With 100 percent of the designated land successfully handed over, investors are accelerating the ambitious Xuyen Tam Canal rehabilitation project to revitalize HCMC’s environment.
Theo dõi SGGP trên:
©Copyright 2022 SGGP English edition
License number: 311/GP-BTTTT, Ministry of Information and Communications, July 8, 2015
Editor-in-Chief: Nguyen Khac Van
Deputy Editors-in-Chief:
Nguyen Ngoc Anh,
Pham Van Truong,
Bui Thi Hong Suong,
Truong Duc Nghia,
Pham Thi Van Anh,
Duong Van Quang,
Nguyen Duc Hien,
Nguyen Khac Cuong,
Tran Gia Bao
Senior Managing Editors: Ngo Quang Truong,
Nguyen Chien Dung,
Nguyen Phuoc Binh
Office: 432-434 Nguyen Thi Minh Khai, Ban Co Ward, Ho Chi Minh City
Tel : (028) 39294068 - (028) 39294091
Fax : (028) 3.9294.083
Email SGGP English Edition : sggpnews@sggp.org.vn
Advertise with us: