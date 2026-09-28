Multimedia

Transforming foreign capital into domestic strength

Transforming foreign capital into domestic strength

SGGPO
2809bE.png
2809c.jpg
Workers operating at NS BlueScope Vietnam Factory, an FDI enterprise in the steel sector, located in Phu My 1 Industrial Park (Phu My Ward, HCMC) (Photo: SGGP/Hoang Hung)
temp 3.png
2809eE.png
2809fE.png
2809g.jpg
Visitors are exploring modern coating technology at NS BlueScope Vietnam Factory in Phu My 1 Industrial Park (Phu My Ward, HCMC) (Photo: SGGP/Hoang Hung)
temp 4.png
2809i.jpg
Cargo handling operations at Tan Cang – Cai Mep International Terminal (TCIT), HCMC (Photo: SGGP/Hoang Hung)
2809j-halfE.png
temp 5.png
2809head.png
2809kE.png
2809lE.png
temp1.jpg

Content: staff writers
Design: Huu Vi
Translation: Thanh Tam

Tags

Vietnam foreign direct investment 2026 HCMC industrial zones tech expansion Vietnam high value manufacturing sectors Semiconductor investment projects Vietnam Global supply chain integration local businesses Tech transfer policies FDI Vietnam Vietnam logistics infrastructure development Saigon Hi-Tech Park strategic center Vietnam bureaucratic compliance cost reduction Foreign bank capital funding Vietnam

Other news

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao SGGP Epaper SGGP Epaper

©Copyright 2022 SGGP English edition

License number: 311/GP-BTTTT, Ministry of Information and Communications, July 8, 2015

Editor-in-Chief: Nguyen Khac Van

Deputy Editors-in-Chief: Nguyen Ngoc Anh, Pham Van Truong, Bui Thi Hong Suong, Truong Duc Nghia, Pham Thi Van Anh, Duong Van Quang, Nguyen Duc Hien, Nguyen Khac Cuong, Tran Gia Bao

Senior Managing Editors: Ngo Quang Truong, Nguyen Chien Dung, Nguyen Phuoc Binh

Office: 432-434 Nguyen Thi Minh Khai, Ban Co Ward, Ho Chi Minh City

Tel : (028) 3.9294.091

Fax : (028) 3.9294.083

Email SGGP English Edition : sggpnews@sggp.org.vn

Advertise with us:

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn