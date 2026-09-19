Multimedia

Highlights of visit to Vietnam of King, Queen of Thailand

Highlights of visit to Vietnam of King, Queen of Thailand

SGGPO
1909dE.png
special milestones.jpg
1909fE.png
1909gE.png
1909hE.png
By Minh Duy, Huu Vi - Translated by Thanh Tam

Tags

Thai King visit Vietnam 2026 Vietnam Thailand diplomatic relations To Lam Thai King meeting Vietnam Thailand trade turnover ASEAN bilateral strategic partnerships Thai royal family Hanoi visit Foreign direct investment Thailand Vietnam Vietnam Thailand 50th anniversary

Other news

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao SGGP Epaper SGGP Epaper

©Copyright 2022 SGGP English edition

License number: 311/GP-BTTTT, Ministry of Information and Communications, July 8, 2015

Editor-in-Chief: Nguyen Khac Van

Deputy Editors-in-Chief: Nguyen Ngoc Anh, Pham Van Truong, Bui Thi Hong Suong, Truong Duc Nghia, Pham Thi Van Anh, Duong Van Quang, Nguyen Duc Hien, Nguyen Khac Cuong, Tran Gia Bao

Senior Managing Editors: Ngo Quang Truong, Nguyen Chien Dung, Nguyen Phuoc Binh

Office: 432-434 Nguyen Thi Minh Khai, Ban Co Ward, Ho Chi Minh City

Tel : (028) 3.9294.091

Fax : (028) 3.9294.083

Email SGGP English Edition : sggpnews@sggp.org.vn

Advertise with us:

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn