International

Vietnam-France trade accelerates, unlocking strategic capital flows

Vietnam-France trade accelerates, unlocking strategic capital flows

SGGPO
1009cE.png
1009dE.png
1009eE.png
1009fE.png
1009gE.png﻿
1009hE.png

Content: Nguyen Hanh
Design: Minh Thu
Translation: Thanh Tam

Tags

Vietnam France bilateral trade 2026 EVFTA economic growth leverage French FDI projects Vietnam Vietnam aerospace tech agreements Vietnam France strategic partnership Two-way trade turnover Vietnam Vietnam export revenue France French ODA funding Vietnam Earth observation satellite projects Vietnamese international students France

Other news

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao SGGP Epaper SGGP Epaper

©Copyright 2022 SGGP English edition

License number: 311/GP-BTTTT, Ministry of Information and Communications, July 8, 2015

Editor-in-Chief: Nguyen Khac Van

Deputy Editors-in-Chief: Nguyen Ngoc Anh, Pham Van Truong, Bui Thi Hong Suong, Truong Duc Nghia, Pham Thi Van Anh, Duong Van Quang, Nguyen Duc Hien, Nguyen Khac Cuong, Tran Gia Bao

Senior Managing Editors: Ngo Quang Truong, Nguyen Chien Dung, Nguyen Phuoc Binh

Office: 432-434 Nguyen Thi Minh Khai, Ban Co Ward, Ho Chi Minh City

Tel : (028) 3.9294.091

Fax : (028) 3.9294.083

Email SGGP English Edition : sggpnews@sggp.org.vn

Advertise with us:

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn