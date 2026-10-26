Multimedia

Video

Coastal cooperatives adopt HDPE technology to boost marine aquaculture yields

SGGPO

Transitioning to durable HDPE cages helps coastal farmers in Gia Lai significantly boost cobia yields and profits, though they urgently require legal sea surface allocation for sustainable expansion.

By Ngoc Oai – Translated by Thanh Tam

Tags

HDPE cage aquaculture Vietnam Nhon Hai cobia farming Binh Dinh seafood cooperative marine aquaculture technology high tech fish farming sustainable marine tourism offshore fish cages Vietnam coastal economy sea surface allocation laws

Other news

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao SGGP Epaper SGGP Epaper

©Copyright 2022 SGGP English edition

License number: 311/GP-BTTTT, Ministry of Information and Communications, July 8, 2015

Editor-in-Chief: Nguyen Khac Van

Deputy Editors-in-Chief: Nguyen Ngoc Anh, Pham Van Truong, Bui Thi Hong Suong, Truong Duc Nghia, Pham Thi Van Anh, Duong Van Quang, Nguyen Duc Hien, Nguyen Khac Cuong, Tran Gia Bao

Senior Managing Editors: Ngo Quang Truong, Nguyen Chien Dung, Nguyen Phuoc Binh

Office: 432-434 Nguyen Thi Minh Khai, Ban Co Ward, Ho Chi Minh City

Tel : (028) 3.9294.091

Fax : (028) 3.9294.083

Email SGGP English Edition : sggpnews@sggp.org.vn

Advertise with us:

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn